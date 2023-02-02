В Минфине высказались об идее запрета вейпов в России

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Минфин считает, что полный запрет в России вейпов и жидкостей для них может привести к большим потерям в федеральном бюджете.

— Запрет ЭСДН (электронных средств доставки никотина) приведет к значительным потерям федерального бюджета, источники компенсации которых не определены, — говорится в ответе Минфина на запрос парламентариев.

Принятие положительного решения по этому вопросу, как подчеркивается, способно привести к нелегальному обороту никотинсодержащей продукции без уплаты акциза, сообщает РИА Новости.

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить вейпы в России. Парламентарий уточнил, что вейпы часто стали употреблять дети.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет, одновременно отменяя акциз на сами вейпы. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с рынком, если электронные сигареты исчезнут.