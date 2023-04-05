Госдума может 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних

Фото: Пресс-служба Госдумы

11 апреля Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Об этом в среду, 5 апреля, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но всей линейки аналогичных устройств. Запрет рекламы, размещения на полках магазинов, — сказал он.

По словам Володина, после принятия документа будет инициировано многократное увеличение акцизов на вейпы. Он отметил, что необходимо сделать их тем товаром, который будет стоить очень дорого, передает агентство городских новостей «Москва».

В конце января Володин поручил комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Он предложил изучить эти вопросы в приоритетном порядке.

Минфин в свою очередь считает, что полный запрет в России вейпов и жидкостей для них может привести к большим потерям в федеральном бюджете.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет, одновременно отменяя акциз на вейпы. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с рынком, если электронные сигареты исчезнут.