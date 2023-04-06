СNN: Переизбрание Байдена на пост президента одобряет лишь треть американцев

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Только треть американцев считает, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден достоин переизбрания на выборах в следующем году, остальные же предпочли бы видеть на посту кого-то другого. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в четверг, 6 апреля, каналом CNN.

Исследование, проведенное в марте, демонстрирует, что общий рейтинг одобрения Байдена на президентском посту снизился до 42 процентов по сравнению с январем, когда этот показатель был на три процента больше.

При этом по актуальным данным, работу Байдена на сегодняшний день не одобряют 57 процентов участников опроса — за два последних месяца к этому числу прибавилось два процента людей.

Исследование показало, что только 32 процента проголосовавших склонны полагать, что действующий глава государства заслуживает переизбрания на посту президента. Наименьшей популярностью американский лидер пользуется среди граждан США младше 35 лет — лишь 26 процентов опрошенных поддерживают повторное избрание политика на должность президента.

В общей сложности в исследовании поучаствовали около 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. Важно отметить, что опрос проводился в течение всего марта и был завершен до того, как стало известно о предъявлении обвинений экс-президенту США Дональду Трампу.

Обвинения в адрес Трампа выдвинул суд в Нью-Йорке. Впервые в истории США бывший президент страны стал фигурантом уголовного дела.

Трамп вину не признал и подтвердил свое намерение вновь возглавить Штаты. Как 45-й президент США оказался на скамье подсудимых, в чем его обвиняют и какое наказание ему грозит, разбиралась «Вечерняя Москва».