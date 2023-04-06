«Я тебя сейчас»: боец Емельяненко устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Боец ММА Александр Емельяненко устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга, из-за чего задержался вылет самолета в Москву. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила блогер Анна Данилова.

По ее словам, конфликт произошел по пути к самолету. Емельяненко вступил в словесную перепалку с охранником, после чего перешел к угрозам.

Сотрудник аэропорта вежливо сообщил спортсмену, что тот нарушил правила, а именно справил нужду в неположенном месте, и должен заплатить за это штраф. Боец в ответ пригрозил ему, сказав: «Я тебя сейчас (побью — прим. «ВМ»)», рассказывает Данилова.

На место вызвали полицейских. Примечательно, что Емельяненко не сняли с рейса и не оштрафовали, передает E1.RU.

В результате, по словам Даниловой, вылет задержался на 20 минут. Все это время пассажиры провели в автобусе.

Мужчину, который попытался выйти из самолета во время перелета между Москвой и Магаданом, поместили в психиатрическую лечебницу. Перед попыткой открыть аварийную дверь во время полета он начал дебоширить и нецензурно выражаться. Правоохранители передали пассажира медикам, в результате чего молодого человека госпитализировали в психиатрическую больницу.