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Вучич заявил об отсутствии гарантий нейтралитета Сербии

Ирэна Колесова
В мире
Вучич заявил об отсутствии гарантий нейтралитета Сербии
Фото: shutterstock

Сербские власти стараются придерживаться нейтральной позиции относительно России и западных стран, однако нет никаких гарантий, что это будет продолжаться и в будущем. С таким заявлением в четверг, 6 апреля, выступил президент Сербии Александр Вучич.

— Сербия не хочет присоединяться к странам НАТО или к тем другим — ОДКБ или как угодно. И пока это получается. Хотим ли и далее быть в силах — в этом я вам поклясться не могу и это нереально, несерьезно и безответственно, — заявил президент в эфире Радио и телевидения Сербии.

Вучич добавил, что пока его стране успешно удается сохранять полный военный нейтралитет. Такой подход он назвал политикой своей страны. По словам сербского лидера, сейчас Белград нацелен на сближение с Европой и другого пути власти не видят.

Не все в сербском правительстве настроены к России нейтрально. Министр хозяйства Сербии Раде Баста призвал ввести санкции против Москвы. По его мнению, в будущем Сербию могут ожидать серьезные последствия за отказ поддержать Запад в санкционном давлении на Россию.

Президент Сербии Александр Вучич также заявил: он не может поклясться, что не введет санкции в отношении России.

Александр Вучич Россия Сербия
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