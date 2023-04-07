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Количество пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Количество пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Число пострадавших при обстреле Калининского района Донецка возросло до пяти, сообщили 7 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов о военных преступлениях Украины (СЦКК).

— По состоянию на 22.45 на улице Сечкина ранения получили пять гражданских лиц — мужчины 1960, 1976, 1955, 1976 и 1992 годов рождения, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Очередной обстрел Калининского района Донецка произошел днем 6 апреля. В ходе атаки на город украинские военные использовали РСЗО. Под основным ударом оказался донецкий автопарк. Четверо мирных жителей погибли.

Калининский район в Донецке находится относительно далеко от линии фронта. Он считается тыловой территорией и нечасто попадает под прямые удары со стороны ВСУ.

В ближайшее время ВСУ перенаправят свои атаки на Авдеевку под Донецком, уверен временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что именно под Авдеевкой российские силы продвигаются успешно. В планах украинских войск изменить эту ситуацию, считает Пушилин.

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