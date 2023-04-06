Пушилин: ВСУ пытаются сместить акцент на Авдеевку

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Вооруженные силу Украины (ВСУ) пытаются перефокусировать свои силы с Артемовска на Авдеевку под Донецком. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Сейчас пока они пытаются понемногу перефокусировать свое внимание с Артемовска на Авдеевку. Почему Авдеевка — там наши подразделения продвигаются достаточно успешно. Первый армейский корпус, там ребята прямо специалисты, они делают порой невозможное, сейчас продвигаясь по окрестностям Авдеевки, — рассказал Пушилин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

О поднятии флага над Артемовском основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил 2 апреля. Он отметил, что на полотне написали «Добрая память» — дань памяти военному корреспонденту Владлену Татарскому.

Пушилин 3 апреля сообщил, что российские подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции в городе. По его словам, противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Соединенные Штаты могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения, и именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский.