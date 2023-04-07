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Картина уличного художника Бэнкси ушла с молотка почти за 157 млн рублей

Ирэна Колесова
Общество
Картина уличного художника Бэнкси ушла с молотка почти за 157 млн рублей
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Произведение уличного искусства под названием «Соберись с духом!», созданное британским художником-граффитистом Бэнкси, было продано на аукционе за огромную сумму. Картина обошлась неизвестному покупателю в два миллиона 32 тысячи долларов, что составляет почти 157 миллионов рублей.

Полотно удалось продать в три раза дороже его первоначальной стоимости, которая составляла приблизительно 600 тысяч долларов. В своем искусстве Бэнкси изобразил Смерть за рулем на карнавальном бамперном автомобиле, пишет The Guardian.

Картина появилась из-под пера прославленного художника еще в 2010 году. Бэнкси написал ее для британской музыкальной группы Exit Through the Gift Shop. Художник создал это произведение, чтобы получить права на название коллектива для своего одноименного документального фильма. Кинолента вышла на широкие экраны в 2010 году и была номинирована на премию «Оскар».

Однако не всегда к картинам Бэнкси бывает настолько трепетное отношение. Уличный художник подтвердил, что строители снесли заброшенный дом с рисунком его авторства на стене. Рисунок располагался на заброшенном фермерском доме в городе Херн-Бэй в английском графстве Кент. Здание давно пустовало. На заколоченном окне дома Бэнкси изобразил мальчика, раздвигающего занавески из двух листов гофрированного металла.

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