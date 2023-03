Британские рабочие случайно уничтожили рисунок уличного художника Бэнкси

Выставка Бэнкси в ЦДХ / Фото: NECHAEVA

Уличный художник, который известен под псевдонимом Бэнкси, подтвердил, что строители снесли заброшенный дом с рисунком его авторства на стене. Об этом в четверг, 16 марта, сообщило издание New York Post.

Рисунок располагался на заброшенном фермерском доме в городе Херн-Бэй в английском графстве Кент. Здание давно пустовало. На заколоченном окне дома Бэнкси изобразил мальчика, раздвигающего занавески из двух листов гофрированного металла. Из-за одной из них при этом выглядывал кот.

Строители, которые занимались сносом дома, не знали, кто является автором рисунка, и выразили свое сожаление об уничтожении работы Бэнкси. Художник лишь позже подтвердил в социальных сетях, что произведение было создано им, передает New York Post.

В 2021 году работа Бэнкси Love Is in the Air стала первой картиной, которую аукционный дом Sothebys продал за криптовалюту.

Голливудский актер Кристофер Уокен в том же году уничтожил рисунок художника Бэнкси во время съемок сериала «Нарушители». Это была оригинальная работа анонимного художника. Он согласился предоставить работу только в том случае, если ее уничтожит именно Уокен, а не кто-то другой.