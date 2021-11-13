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Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси во время съемок сериала

Иван Юминов

Общество
Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси во время съемок сериала
Фото: Семь психопатов, 2012

Голливудский актер Кристофер Уокен уничтожил рисунок художника Бэнкси во время съемок сериала «Нарушители». Об этом сообщил представитель сериала.

— Мы можем подтвердить, что изображение в конце «Нарушителей» — оригинальный Бэнкси, и что Кристофер Уокен закрасил эту работу во время съемок данной сцены, в конечном итоге уничтожив ее, — рассказал он.

Действия артиста, как уточняется, были прописаны в сценарии. Бэнкси специально нарисовал граффити для проекта на стене одного из домов в Бристоле.

Анонимный художник согласился на это лишь при условии, что рисунок уничтожит Уокен. Он является поклонником актера, отмечает Evening Standard.

2 октября сообщалось, что одна из версий картины Бэнкси «Девочка с шаром» вновь выставлена на торги в Лондоне. Отмечается, что оценочная стоимость произведения составляет 2,5–3,5 миллиона долларов.

Произведение имеет 25 копий, а это одна из них. Все копии были созданы художником в 2005 году.

Именно «Девочка с шаром» стала визитной карточкой Бэнкси. Оригинальные граффити впервые появились в лондонском районе Шордич в 2002 году, но не сохранились.

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