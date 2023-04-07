Волочкова рассказала об отношении к уехавшим за границу артистам

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Российская танцовщица Анастасия Волочкова поделилась своим мнением о звездах балета, которые в свое время выбрали путь эмиграции из России.

Бывшая балерина Большого театра рассказала, что ей и самой некогда пришлось на время покинуть Россию и перебраться в Лондон. Это было в 1998 году. По ее словам, многие талантливые артисты, такие как великий Рудольф Нуреев, также уехали за границу из-за отсутствия творческого признания на родине.

— Поймите, у многих обида на страну. На родине их не признавали, поэтому им приходилось искать признания на Западе. Я тоже попала в эту обойму в свое время, и для меня это большая честь. Среди такой плеяды оказаться выброшенной за борт России — это честь, — отметила танцовщица в беседе с изданием «Мослента».

Волочкова подчеркнула, что на данный момент не собирается никуда уезжать, в отличие от многих звезд. Балерина счастлива заниматься любимым делом в своей стране и считает себя патриоткой.

Анастасия Волочкова рассказала в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», каким образом ей удается справляться с депрессивным состоянием. Чтобы не было депрессии, нужно заниматься любимым делом, исполнять его профессионально и оставаться человеком при любых жизненных обстоятельствах, уверена балерина.