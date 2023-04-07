Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Летняя амплитуда»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

Никита Бессарабов
Лейла Алиева

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
«Летняя амплитуда»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На предстоящих выходных, 8 и 9 апреля, жителей столицы ожидает теплая и сухая погода. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Над европейской территорией России установился процесс, который называется омега-блокирование. Он препятствует переносу влажных воздушных масс. Летом при таком процессе устанавливается засушливая, очень жаркая погода, зимой — очень холодная, а весной — замечательная погода, потому что много солнца и крайне редкие осадки, — пояснил синоптик.

По словам Вильфанда, всю неделю температура воздуха в регионе будет меняться более чем на 10 градусов, что является практически «летней амплитудой».

В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «ВМ» предупредил, что в пятницу, 7 апреля, возможно похолодание и ночные заморозки. Но уже на следующий день, 8 апреля, низкие температуры компенсируются солнечным теплом, так как на предстоящих выходных ожидается малооблачная погода.

А врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «ВМ» рассказала, как правильно подобрать одежду для весенних прогулок, чтобы не простудиться. Она отметила, что весной особенно активны вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания.

Прогнозы Роман Вильфанд Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте