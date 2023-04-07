«Летняя амплитуда»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На предстоящих выходных, 8 и 9 апреля, жителей столицы ожидает теплая и сухая погода. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Над европейской территорией России установился процесс, который называется омега-блокирование. Он препятствует переносу влажных воздушных масс. Летом при таком процессе устанавливается засушливая, очень жаркая погода, зимой — очень холодная, а весной — замечательная погода, потому что много солнца и крайне редкие осадки, — пояснил синоптик.

По словам Вильфанда, всю неделю температура воздуха в регионе будет меняться более чем на 10 градусов, что является практически «летней амплитудой».

В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «ВМ» предупредил, что в пятницу, 7 апреля, возможно похолодание и ночные заморозки. Но уже на следующий день, 8 апреля, низкие температуры компенсируются солнечным теплом, так как на предстоящих выходных ожидается малооблачная погода.

А врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «ВМ» рассказала, как правильно подобрать одежду для весенних прогулок, чтобы не простудиться. Она отметила, что весной особенно активны вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания.