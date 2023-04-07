Астролог Глоба рассказала, кто станет главным богачом 2023 года

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Астролог Тамара Глоба рассказала, что у одного из знаков зодиака есть все шансы озолотиться до конца этого года. По ее словам, некоторым людям постоянно будет благоволить удача, особенно в материальном плане.

Речь идет о Скорпионах, для которых весь год окажется очень перспективным. Все проекты, которые они задумают, пойдут как по маслу. Главное, уверена астролог, не сдаваться, не бояться трудностей и идти к своей цели.

— Вторая половина года принесет перспективы в работе. Многие должны начать свой бизнес, — рассказала Глоба.

При этом астролог подчеркнула, что сама Вселенная будет помогать представителям этого созвездия в год Кролика, пишет Teleprogramma.pro.

Однако астролог предупреждает, что Скорпионам еще рано расслабляться. Дело в том, что в апреле их могут настигнуть беды. Этот месяц несет с собой множество изменений в жизни каждого человека. Но Весам и Скорпионам нужно быть особенно бдительными, уверена Глоба.