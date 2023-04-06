Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астролог Глоба предрекла сплошные беды двум знакам зодиака

Евгений Белоусов
Общество
Астролог Глоба предрекла сплошные беды двум знакам зодиака
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Апрель несет с собой множество изменений в жизни каждого человека. Однако есть два знака зодиака, которым придется столкнуться с настоящей черной полосой, убеждена астролог Тамара Глоба.

— У Весов будет не просто сложное время на работе — это изменение их дальнейшей судьбы, — предупреждает астролог.

Беды также ждут и рожденных под знаком Скорпиона. В их личной жизни может все развалиться всего за один месяц, передает Teleprogramma.pro.

Недавно Глоба рассказала, что тяжелый период скоро наступит и для Овнов. Представители зодиакальной системы поймут, что их любимый человек им изменяет, ни капли не сомневаясь в этом.

23 марта на астрологической карте мира произошло эпохальное событие: планета Плутон, которая отвечает за судьбы людей и целых поколений, после 15-летнего пребывания в знаке Козерога меняет свою обитель и переходит в знак Водолея. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему этот транзит считается таким важным.

Гороскопы Тамара Глоба Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте