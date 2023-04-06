Астролог Глоба предрекла сплошные беды двум знакам зодиака

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Апрель несет с собой множество изменений в жизни каждого человека. Однако есть два знака зодиака, которым придется столкнуться с настоящей черной полосой, убеждена астролог Тамара Глоба.

— У Весов будет не просто сложное время на работе — это изменение их дальнейшей судьбы, — предупреждает астролог.

Беды также ждут и рожденных под знаком Скорпиона. В их личной жизни может все развалиться всего за один месяц, передает Teleprogramma.pro.

Недавно Глоба рассказала, что тяжелый период скоро наступит и для Овнов. Представители зодиакальной системы поймут, что их любимый человек им изменяет, ни капли не сомневаясь в этом.

23 марта на астрологической карте мира произошло эпохальное событие: планета Плутон, которая отвечает за судьбы людей и целых поколений, после 15-летнего пребывания в знаке Козерога меняет свою обитель и переходит в знак Водолея. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему этот транзит считается таким важным.