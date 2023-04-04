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Астролог Глоба назвала знак зодиака, который ожидает сердечная боль

Евгений Белоусов
Общество
Астролог Глоба назвала знак зодиака, который ожидает сердечная боль
Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Совсем скоро рожденные под определенным знаком зодиака люди столкнутся с сильнейшей сердечной болью, предупреждает астролог Тамара Глоба.

По ее словам, тяжелый период скоро наступит для Овнов. Представители зодиакальной системы явственно поймут, что их любимый человек им изменяет, ни капли не сомневаясь в этом. Однако астролог советовала не спешить с выводами, передает слова Глобы «Телепрограмма».

Исследование сервиса для знакомств «Мамба» показало, что более 60 процентов россиян интересуются знаком зодиака потенциального партнера при знакомстве.

Особенно эта информация интересует девушек. Однако и мужчины склонны сверяться с гороскопом: знак зодиака партнерши узнают 50 процентов опрошенных. В большинстве случаев интерес вызван целью знакомства.

23 марта на астрологической карте мира произошло эпохальное событие: планета Плутон, которая отвечает за судьбы людей и целых поколений, после 15-летнего пребывания в знаке Козерога меняет свою обитель и переходит в знак Водолея. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему этот транзит считается таким важным.

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