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Приметы и советы

Психолог Уоррен рассказала, как отличить манипулятора от настоящего ухажера

Ирэна Колесова
Общество
Психолог Уоррен рассказала, как отличить манипулятора от настоящего ухажера
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Как отличить знаки зарождающейся любви в социальных сетях от попыток манипуляции, рассказала психолог Кортни Уоррен.

Психолог объяснила, что серьезно настроенный ухажер сразу заявит о своих намерениях. Если же человек активно флиртует, но не проявляет дальнейшей заинтересованности, то, вероятно, он занимается «бредкрамбингом».

— Горькая правда в том, что он не изменит поведение в ближайшее время, это будет продолжаться по кругу, — сказала психолог.

Такие люди намеренно проявляют знаки внимания, например, пишут комментарии и милые сообщения в личной переписке, чтобы заставить собеседника поверить в близость. Но до реальных встреч дело чаще всего не доходит. Уоррен предупредила, что попытки построить с таким человеком романтические отношения будут бесполезны, пишет издание Huffpost.

Признаками «бредкрамбера» могут быть короткие и малозначительные сообщения, умение пропасть на несколько дней, уход от темы совместного досуга и отмена встреч в последний момент. Также такие люди не хотят знакомиться с друзьями и родственниками своих якобы вторых половинок.

Психолог Элена Гамаюн рассказала, как действовать после расставания с партнером, чтобы обрести уверенность в себе. Первое, с чего нужно начать возрождение после развода, — это освобождение от пережитого стресса. Эксперт советует сменить обстановку: уехать куда-то на время, познакомиться с новыми людьми. Полезны будут духовные практики, медитации. Стоит найти новое занятие или хобби.

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