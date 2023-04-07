В районе Южное Тушино капитально отремонтируют дом в неоклассическом стиле

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Москва, Сходненская улица, 50 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта планируется восстановление дома № 50 по улице Сходненская, построенного в неоклассическом стиле. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Фонда капитального ремонта (ФКР).

— Дом № 50 на Сходненской улице — яркий пример неоклассики. Скоро стартует его капитальное обновление. Мы разработали уникальный проект проведения работ, подобрали подходящие материалы и технологии. Кстати, что важно, только самые современные отечественные, — рассказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Отмечается, что на первом этапе работ специалисты очистят плоскости от накопившихся загрязнений, а также выполнят отбивку отслоившейся штукатурки. Затем они нанесут антигрибковую защиту на места намокания и отремонтируют кирпичную кладку.

Далее специалисты бережно восстановят расположенные на фасаде декоративные элементы. В завершение работ фасад дома окрасят, а также обновят штукатурный слой. Кроме того, специалисты заменят системы водопровода и центрального отопления.

Кроме того, в Рязанском районе начнется капитальный ремонт дома 1958 года постройки. Наибольший интерес при проведении капремонта этого дома представляют работы с фасадом. Его обновление начнется с расчистки и ремонта штукатурного слоя.