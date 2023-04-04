Дом 1958 года постройки на Рязанском проспекте отремонтируют в 2023 году

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, Рязанский проспект, 32 Карта всех событий

В этом году начнется капитальный ремонт дома 1958 года постройки на Рязанском проспекте. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Наибольший интерес при проведении капремонта этого дома представляют работы с фасадом. Его обновление начнется с расчистки и ремонта штукатурного слоя.

Затем специалисты заделают трещины и сколы специальным строительным составом. На следующем этапе они нанесут биозащитный раствор в местах намокания и произведут окраску.

На крыше дома заменят изношенные деревянные конструкции, положат новое кровельное покрытие и установят защитное ограждение. Кроме того, мастера утеплят чердачное перекрытие и выполнят устройство ходового настила.

Специалисты фонда также установят новые внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

Кроме того, специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино. Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда, особое внимание будет уделено фасаду здания.

Также состоятся работы по облагораживанию дома 7, корпус 7, на 2-й Филевской улице. Здание было построено в 1953 году по индивидуальному проекту. Рабочие отремонтируют фасад объекта и заменят там внутренние инженерные системы.