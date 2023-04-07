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Курс евро превысил 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу, 7 апреля.

Согласно данным, курс доллара расчетами «завтра» на 07:47 по московскому времени рос на 0,95 процента — до 82,15 рубля; евро — на 1,15 процента, до 90 рублей; юаня — на 1,13 процента, до 11,933 рубля.

Кроме того, курс доллара превысил 82 рубля впервые с апреля 2022 года. Согласно данным, курс доллара расчетами «завтра» на 07:24 по московскому времени рос на 0,85 процента — до 82,07 рубля; юаня — на 1,06 процента, до 11,931 рубля.

Центробанк России в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года. Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро.

Экономист Дмитрий Прокофьев заявил, что рекордный рост доллара и евро до 79 и 87 рублей соответственно может говорить о восстановлении импорта. По его словам, правительство сейчас испытывает потребность в дешевом рубле. Это поможет увеличить доходы и компенсировать расходы.