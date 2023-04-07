Свыше 50 тысяч новых адресов появилось в столице с начала 2023 года

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С начала 2023 года новые адреса получили 52 тысячи столичных объектов недвижимости. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— На основании распоряжений департамента городского имущества информация о новых объектах вносится в адресный реестр объектов недвижимости города Москвы, — сказал он.

Больше всего новых объектов появилось в Новой Москве — почти 15 тысяч, в ЮАО — 7,5 тысячи и в ЗАО — шесть тысяч. При этом в настоящий момент в адресном реестре содержится почти шесть миллионов адресов, 5,3 миллиона из которых присвоено квартирам и нежилым помещениям; 400 тысяч — адреса земельных участков и машино-мест; 280 тысяч — сведения об объектах капитального строительства, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) присвоили адрес новому общежитию Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Общая площадь здания превышает 16 тысяч квадратных метров.

Напомним, что свыше 380 тысяч новых записей появилось в адресном реестре объектов недвижимости города в прошлом году. Свыше половины новых адресных записей присвоили квартирам, помещениям и комнатам.