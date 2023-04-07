Сергей Собянин: В столице установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза

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Москва, улица Достоевского, 3 Карта всех событий

В столице установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мемориальные доски появятся до конца 2023 года.

— Первую установим на улице Достоевского, дом № 3, в память о летчике генерал-полковнике авиации Николае Антошкине. Под его руководством закрывали реактор Чернобыльской АЭС в первые десять суток после трагедии. В 1993–1997 годах он командовал фронтовой авиацией ВВС России, — сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Также в Москве на улице Малой Грузинской увековечат память летчика полковника Генриха Гофмана. Он участвовал во многих операциях Великой Отечественной войны. Гофман совершил порядка 150 боевых вылетов.

На улице Народного Ополчения установят мемориальную доску в память о летчике генерал-полковнике авиации Сергее Ушакове. В годы Великой Отечественной войны он водил эскадрилью бомбардировщиков в глубокий тыл захватчиков и занятые ими советские города.

Мемориальная доска на улице Маршала Василевского появится в честь летчика полковника авиации Дмитрия Каприна. Он участвовал в Сталинградской битве, а также в освобождении Украинской и Литовской ССР. Каприн совершил более 130 боевых вылетов.

Пятую мемориальную доску установят на улице Миклухо-Маклая в память о старшем лейтенанте Гатаулле Салихове. В ходе Курской битвы он подорвал немецкий блиндаж гранатой. В боях Салихов уничтожил более 40 вражеских офицеров и солдат.

Сергей Собянин сообщил, что к 78-й годовщине Победы материальную помощь получат порядка 50 тысяч столичных ветеранов.