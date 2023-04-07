Ефимов: Центр испытаний беспилотных авиационных систем откроется в индустриальном парке «Руднево»

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В индустриальном парке «Руднево», который вошел в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», появится центр по настройке, тестированию и испытанию беспилотных авиационных систем. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На территории индустриального парка «Руднево» разместятся действующие производства, а также стартапы, которые будут заниматься разработкой новых технологий. Также здесь предусмотрен полноценный полигон для тестирования беспилотных летательных аппаратов. Компания «БАС» стала одним из первых арендаторов площадки ОЭЗ «Технополис Москва». Проект центра испытаний беспилотных авиационных систем предполагает инвестиции в размере свыше 150 миллионов рублей, — рассказал Ефимов.

Ожидается, что открытие нового производства позволит создать 25 новых рабочих мест до конца 2023 года. Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что компания получит статус резидента ОЭЗ и будет иметь налоговые преференции.

Речь идет, в частности, о льготах по транспортному налогу, а также по налогам на прибыль и на имущество. Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что столица активно использует беспилотники для контроля строек и наличия незаконных построек, что позволяет снизить количество нарушений. Кроме того, их можно использовать в труднодоступных местностях России.

Компания, планирующая заниматься деревообрабатывающим производством, получила от города в аренду участок по льготной ставке один рубль в год, сообщил Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что договор города с инвестором заключен на пять лет.