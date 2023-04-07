Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Центр испытаний беспилотных авиационных систем откроется в индустриальном парке «Руднево»

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Центр испытаний беспилотных авиационных систем откроется в индустриальном парке «Руднево»
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В индустриальном парке «Руднево», который вошел в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», появится центр по настройке, тестированию и испытанию беспилотных авиационных систем. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На территории индустриального парка «Руднево» разместятся действующие производства, а также стартапы, которые будут заниматься разработкой новых технологий. Также здесь предусмотрен полноценный полигон для тестирования беспилотных летательных аппаратов. Компания «БАС» стала одним из первых арендаторов площадки ОЭЗ «Технополис Москва». Проект центра испытаний беспилотных авиационных систем предполагает инвестиции в размере свыше 150 миллионов рублей, — рассказал Ефимов.

Ожидается, что открытие нового производства позволит создать 25 новых рабочих мест до конца 2023 года. Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что компания получит статус резидента ОЭЗ и будет иметь налоговые преференции.

Речь идет, в частности, о льготах по транспортному налогу, а также по налогам на прибыль и на имущество. Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что столица активно использует беспилотники для контроля строек и наличия незаконных построек, что позволяет снизить количество нарушений. Кроме того, их можно использовать в труднодоступных местностях России.

Компания, планирующая заниматься деревообрабатывающим производством, получила от города в аренду участок по льготной ставке один рубль в год, сообщил Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что договор города с инвестором заключен на пять лет.

Технополисы Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва Беспилотники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте