Названы три полезные привычки, которые продлевают жизнь

Фото: shutterstock

Терапевт Андрей Рябков назвал полезные привычки, которые помогут прожить дольше.

Ежедневная физическая активность укрепляет мышцы, тренирует сердечно-сосудистую систему, помогает не набирать лишнего веса, укрепляет иммунитет. Кроме того, активный образ жизни положительно сказывается на внешнем виде. При этом необязательно регулярно посещать тренажерный зал, можно больше ходить пешком.

Сбалансированное питание — это гарантия получения организмом всех необходимых микроэлементов, минералов, витаминов. Необходимо соблюдать пропорции белков, жиров, углеводов. В рационе обязательно должны присутствовать фрукты, овощи и ягоды.

По словам Рябкова, стоит отказаться от курения и употребления алкоголя. Курение негативно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Данная привычка увеличивает риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта. Вредные привычки увеличивают риск развития онкологических заболеваний, передает Life.ru.

Врачи также отмечают: чтобы прожить дольше, необходимо обеспечить здоровый сон. Спать следует от 6 до 8 часов. Также необходима ежедневная нагрузка для мозга. Нужно читать, тренировать память, передает ФАН.

О том, почему полезно получать знания и осваивать новое на протяжении всей жизни, «Вечерней Москве» рассказали специалисты Московской службы психологической помощи Татьяна Зиновьева и гериатр геронтологического центра «Тропарево» Эльвира Тупикина.