Москвичей пригласили на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичная служба занятости представит вакансии для тысяч соискателей на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Наши партнеры из промышленной отрасли, IT, сферы услуг, торговли, транспорта и логистики, торговли и банковского сектора представят тысячи вариантов трудоустройства как для опытных, так и начинающих специалистов (студентов и выпускников колледжей и вузов), а также для самозанятых горожан, — рассказал директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

Участники ярмарки смогут получить консультации карьерных экспертов, пройти профориентацию, посетить тренинги и деловые игры по развитию гибких навыков. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, ярмарка пройдет 14–15 апреля.

Помимо этого, столичная служба занятости проведет открытые отборы на крупнейшие промышленные предприятия города. Ближайшее такое мероприятие состоится 12 апреля.

Также в городе состоятся бесплатные тренинги по самозанятости и предпринимательству. Первый курс под названием «Акселератор самозанятости» стартует 3 апреля.