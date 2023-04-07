Житель Тульской области признался в убийстве пятилетнего пасынка спустя три года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Житель Тульской области в 2020 году до смерти избил своего маленького пасынка, а признался в убийстве только спустя три года. Об этом пишет пресс-служба СК по Тульской области.

Трагедия произошла в городе Богородицке Тульской области: 25-летний Николай Окулевич остался один дома с пятилетним пасынком, поскольку мама ребенка уехала за границу. Мальчик капризничал, и отчим решил его «воспитать» — четыре раза ударил по голове, а потом спокойно пошел спать. Из-за полученных травм ребенок скончался. Утром мужчина нашел тело мальчика, а затем вывез его в лес на машине. Там он похоронил ребенка.

Мать ребенка через некоторое время вернулась домой и обо всем узнала. Однако она решила не подавать заявление в полицию на сожителя, поскольку не хотела расставаться с ним.

Однако Окулевич не выдержал такого груза на плечах и спустя три года признался в содеянном. Полицейские поехали в лес и нашли тело ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», добавили в СК.

Кроме того, в Санкт-Петербурге задержали маньяка, который 20 лет назад изнасиловал и убил местную жительницу. Само преступление произошло ночью 16 марта 2002 года в Фонарном переулке.