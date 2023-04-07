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ФСБ задержала агента СБУ в Херсонской области, собиравшего данные о дислокации ВС РФ

Араз Салехов
Происшествия
ФСБ задержала агента СБУ в Херсонской области, собиравшего данные о дислокации ВС РФ
Фото: rosguard.gov.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала агента Служба безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области, собиравшего данные о дислокации российской армии. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно предоставленным данным, злоумышленник вместе с пособником собирал сведения о дислокации ВС РФ и численности подразделений на территории Херсонской области. Они пересылали полученные данные кадровым сотрудникам СБУ посредством интернет-мессенджеров для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российской армии, сообщает ТАСС.

4 апреля сотрудники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

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