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Ефимов: Более 18 тысяч рабочих мест появится в ВАО благодаря масштабным инвестиционным проектам

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Более 18 тысяч рабочих мест появится в ВАО благодаря масштабным инвестиционным проектам
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В Восточном административном округе (ВАО) столицы инвесторы реализуют 14 проектов, благодаря которым появится более 18 тысяч рабочих мест. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С 2016 года Москва одобрила передачу земли инвесторам на востоке столицы под реализацию 14 масштабных инвестпроектов в сфере промышленности. Общая площадь земельных участков, на которых инвесторы возведут производства фармацевтической и строительной отраслей, превышает 60 гектаров. В проекты инвесторы вложат свыше 38,5 миллиарда рублей. На предприятия смогут трудоустроиться более 18 тысяч человек, — рассказал Ефимов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что большим спросом среди инвесторов пользуется льготная программа, по которой можно арендовать у города земельный участок по ставке один рубль в год.

Отмечается, что по двум из 14 заключенных договоров появятся предприятия по производству мебели и спортивного инвентаря. Общая площадь выделенных участков составила около одного гектара, а новые предприятия смогут дать городу около 300 новых рабочих мест.

Инвестор локализует на территории столицы производство лекарственных препаратов по 10 международным непатентованным наименованиям в рамках офсетного контракта, сообщил Ефимов.

Он также добавил, что первые поставки лекарств в столичные медицинские учреждения начнутся в 2026 году. На производстве будут выпускать 14 лекарственных препаратов по 10 международным непатентованным наименованиям.

Восточный административный округ (ВАО) Производство Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
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