Россиянам напомнили, как получить социальный налоговый вычет

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О том, что такое социальный налоговый вычет и как его получить, рассказала доцент кафедры «Налоги и налогообложение» РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Социальный налоговый вычет — это освобождение от налогообложения дохода, который физическое лицо тратит на обучение свое или детей, лечение или фитнес.

Чтобы воспользоваться правом на социальный налоговый вычет, нужно подать декларацию по налогам на доходы физических лиц. Проще всего сделать это на сайте ФНС в личном кабинете. Право на вычет нужно подтвердить документами. Например, если это социальный вычет на обучение, то должен быть договор, лицензия и чек об оплате.

Екатерина Голубцова также напомнила о сроках получения налогового вычета. По регламенту, 3 месяца выделяют на камеральную проверку, еще месяц – на возврат налога, передает «Радио 1».

Ранее стало известно, что Московская область первой среди российских регионов, которая приняла закон о налоговым вычете при установке отечественного ПО. Данный вычет доступен для организаций, занятых в обрабатывающем производстве, телекоммуникациях, информационных технологиях, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Российские налогоплательщики, купившие квартиры в 2022–2023 годах, имеют право получить налоговый вычет. Как воспользоваться этой возможностью и какие документы для этого необходимы — в материале «Вечерней Москвы».