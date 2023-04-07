Вооруженный мужчина попытался прорваться в здание Минобороны в Москве

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Москва, Фрунзенская набережная, 22/2 Карта всех событий

Вооруженный мужчина попытался ворваться в здание Министерства обороны в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией в пятницу, 7 апреля.

По словам собеседника «ВМ», 40-летний уроженец Ярославля, вооруженный пистолетом, попытался прорваться через КПП здания. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Оружие у мужчины изъяли. Нападавший не смог объяснить мотивов своего поступка. В его отношении составили административный протокол и передали сотрудникам психиатрической помощи.

Другой инцидент в здании, принадлежащем Министерству обороны, произошел вечером 5 апреля. В доме на улице Знаменка произошел пожар.