Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: В районе Новые Ватутинки появится логистический комплекс OZON

Евгений Жуков
Город
Андрей Бочкарев: В районе Новые Ватутинки появится логистический комплекс OZON
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В районе Новые Ватутинки городское руководство планирует создать логистический парк для маркетплейса OZON, который будет возведен в поселке Десеновское, рядом с деревней Пенино в Новомосковском административном округе. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, данный объект позволит создать около пяти тысяч дополнительных рабочих мест. Бочкарев добавил, что Новые Ватутинки входят в число «точек роста» Новой Москвы, где успешно реализуется градостроительная концепция, направленная на создание комфортного городского пространства с продуманной социальной инфраструктурой.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова в свою очередь рассказала, что возведение логистического парка на себя возьмет компания «ПромСтрой Девеломпент». Сам объект будет построен на земельном участке, который принадлежит ГК «Стройком». Общая площадь комплекса составит свыше 110 тысяч «квадратов».

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что по соглашениям с городом в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят 27 объектов в ТиНАО.

Строительство Новая Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте