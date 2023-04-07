Андрей Бочкарев: В районе Новые Ватутинки появится логистический комплекс OZON

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В районе Новые Ватутинки городское руководство планирует создать логистический парк для маркетплейса OZON, который будет возведен в поселке Десеновское, рядом с деревней Пенино в Новомосковском административном округе. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, данный объект позволит создать около пяти тысяч дополнительных рабочих мест. Бочкарев добавил, что Новые Ватутинки входят в число «точек роста» Новой Москвы, где успешно реализуется градостроительная концепция, направленная на создание комфортного городского пространства с продуманной социальной инфраструктурой.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова в свою очередь рассказала, что возведение логистического парка на себя возьмет компания «ПромСтрой Девеломпент». Сам объект будет построен на земельном участке, который принадлежит ГК «Стройком». Общая площадь комплекса составит свыше 110 тысяч «квадратов».

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что по соглашениям с городом в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят 27 объектов в ТиНАО.