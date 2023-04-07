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Полиция ликвидировала подпольные цеха по производству моторного масла в Подмосковье

Степан Жирнов
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Полиция ликвидировала подпольные цеха по производству моторного масла в Подмосковье

В Подмосковье полиция ликвидировала подпольные цеха по производству моторного масла и бытовой химии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 7 апреля.

По ее словам, нелегальное производство было организовано в промышленной зоне городского округа Пушкино. Подпольное предприятие занимало более десяти помещений, где злоумышленники производили технические жидкости, используя чужие товарные знаки.

В результате оперативно-разыскных действий полицейские пресекли преступную деятельность банды. Во время обысков правоохранители изъяли более 32 тысяч литров контрафактных моторных масел и прочих технических жидкостей.

Видео: Пресс-центр МВД России

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное организованной группой». Были задержаны трое подозреваемых в организации производства. Во время допросов они признали свою вину. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Помимо них, были задержаны водители, менеджеры и логист незаконного предприятия.

Другое подпольное производство ликвидировали на юго-востоке Москвы. Злоумышленники разливали по банкам пальмовое масло и продавали его, как топленое сливочное масло от известных брендов.

Подмосковье Следственный комитет Московская область МВД Пушкино
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