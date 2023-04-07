Водитель иномарки насмерть сбил 10-летнюю девочку в Подмосковье

Фото: АГН Москва

Московская область, Павловский Посад, Большая Покровская улица Карта всех событий

В Подмосковье водитель иномарки насмерть сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 7 апреля.

По ее словам, трагедия произошла в четверг, 6 апреля, в 19:15 на улице Большая Покровская в Павловском Посаде. Водитель 1988 года рождения не пропустил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе и сбил ее. От полученных травм она скончалась на месте.

— Правонарушитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — сообщила Петрова.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Другое смертельное ДТП произошло в центре Москвы. Водитель грузовика не затормозил перед пешеходным переходом и сбил мужчину в переулке Маяковского. От полученных травм прохожий скончался.