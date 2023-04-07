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Приметы и советы

Бдительная пенсионерка сдала лжеродственника в полицию

Степан Жирнов
Происшествия
Бдительная пенсионерка сдала лжеродственника в полицию
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье сын пенсионерки догадался, что его мать пытаются обмануть мошенники, и сдал аферистов полицейским. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 7 апреля.

По ее словам, 74-летней жительнице городского округа Егорьевск позвонила неизвестная и представилась ее дочерью. Девушка сообщила, что стала виновницей ДТП и ей срочно нужны 900 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Она попросила передать деньги коллеге, который в скором времени придет к дому пенсионерки.

Пожилая женщина позвонила сыну и сообщила о произошедшем. Мужчина догадался, что его мать хотят обмануть, и обратился в полицию. Стражи правопорядка прибыли на место происшествия и задержали курьера аферистов в момент передачи коробки с муляжом. Им оказался 20-летний уроженец ближнего зарубежья.

Бдительная пенсионерка сдала лжеродственника в полицию Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Мужчина рассказал полицейским, что нашел работу в интернете. В его обязанности входило забирать деньги и переводить их на указанный счет, оставляя себе небольшой процент от суммы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Фигуранту запретили совершать определенные действия до конца расследования. Полиция разыскивает соучастников афериста.

Другую группу злоумышленников задержали в Саратове. Полицейские раскрыли деятельность целого кол-центра аферистов, которые обманывали представителей среднего и малого бизнеса под видом крупной компании.

Подмосковье Пенсионеры Московская область Полиция МВД
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