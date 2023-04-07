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Шесть московских проектов стали лауреатами премий «Золотой сайт» и «Золотое приложение»

Евгений Жуков
Город
Шесть московских проектов стали лауреатами премий «Золотой сайт» и «Золотое приложение»
Фото: Unsplash

Шесть московских проектов стали победителями конкурсов «Золотой сайт» и «Золотое приложение». Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Наградами в разных номинациях отмечены информационный проект «Перезвони сам», сервис «Библиотеки Москвы», туристический сервис Russpass, мобильное приложение «Дневник МЭШ», а также сервис «Вывоз ненужных вещей» и специальный проект портала ICT.Moscow с базой знаний по искусственному интеллекту.

— Более 11 лет город разрабатывает электронные услуги, приложения и сервисы, которые помогают жителям не только решать свои повседневные дела, но и планировать досуг, учиться и путешествовать, — отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он также добавил, что подобные проекты позволяют сделать город по-настоящему комфортным для жизни и развития, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Накануне стало известно, что «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с фондом «Росконгресс» организует ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». В рамках форума состоится конкурс российских брендов, в котором смогут принять участие представители малого и среднего бизнеса.

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