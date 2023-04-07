Основной этап строительства производства микроэлектроники начали на площадке ОЭЗ «Технополис «Москва»
Основной этап строительства корпуса, в котором наладят производство микроэлектроники, начался на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
В состав промышленного комплекса включат складские, производственные, административные и санитарно-бытовые помещения. Его площадь составит порядка шести тысяч квадратных метров.
— Промышленный комплекс будет выпускать телекоммуникационное оборудование и средства криптографической защиты информации, — приводит слова Войстратенко официальный сайт мэра Москвы.
Ожидается, что благодаря объекту будет создано около 200 новых рабочих мест. Продукцию промышленного комплекса будут выпускать в трех цехах, а рядом с ними организуют линию конвейерной сборки.
Первую очередь производства площадью 5,9 тысячи квадратных метров сдадут уже в этом году.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ОЭЗ ведется строительство двух предприятий по производству электроники.