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Основной этап строительства производства микроэлектроники начали на площадке ОЭЗ «Технополис «Москва»

Полина Пашкина
Город
Основной этап строительства производства микроэлектроники начали на площадке ОЭЗ «Технополис «Москва»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Зеленоград, улица Конструктора Лукина, 14с1 Карта всех событий

Основной этап строительства корпуса, в котором наладят производство микроэлектроники, начался на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В состав промышленного комплекса включат складские, производственные, административные и санитарно-бытовые помещения. Его площадь составит порядка шести тысяч квадратных метров.

— Промышленный комплекс будет выпускать телекоммуникационное оборудование и средства криптографической защиты информации, — приводит слова Войстратенко официальный сайт мэра Москвы.

Ожидается, что благодаря объекту будет создано около 200 новых рабочих мест. Продукцию промышленного комплекса будут выпускать в трех цехах, а рядом с ними организуют линию конвейерной сборки.

Первую очередь производства площадью 5,9 тысячи квадратных метров сдадут уже в этом году.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ОЭЗ ведется строительство двух предприятий по производству электроники.

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