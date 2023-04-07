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Приметы и советы

Пациент избил врача травмпункта в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Пациент избил врача травмпункта в Подмосковье
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В Подмосковье мужчина избил врача травмпункта. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 7 апреля.

По ее словам, инцидент произошел в медицинском учреждении в Балашихе. Пациент поссорился с врачом травмпункта и в ходе конфликта набросился на него с кулаками. В результате медицинский работник получил телесные повреждения и обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Им оказался москвич 1994 года рождения. Его доставили в отдел полиции.

По факту произошедшего проводится проверка.

Другой инцидент произошел в столицы. Нетерпеливый водитель набросился с кулаками на водителя скорой помощи. Работника медицинской бригады госпитализировали.

Подмосковье Врачи Балашиха Московская область МВД
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