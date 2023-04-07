Синоптик Вильфанд рассказал, когда московские автомобилисты смогут перейти на летнюю резину

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Погодные условия позволяют московским автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю в грядущие выходные. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Приходит очень симпатичная погода после пятницы, поэтому резину можно уже менять на выходных смело, — отметил эксперт.

Он также добавил, что с начала следующей недели температура воздуха в ночное время будет уже «устойчиво положительная», поэтому сцепление летней резины с трассой будет хорошее.

Вильфанд добавил, что периоды похолодания все равно будут, однако для автолюбителей они не сыграют никакой роли, передает ТАСС.

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, что зимние шины лучше менять на летние, когда среднесуточная температура поднимается выше пяти градусов по Цельсию, но и тут есть свои нюансы.

Приближается летний сезон. Многие автомобилисты начинают задумываться о смене зимних шин на летние. Что происходит на рынке шин в России, в какой момент необходимо заменить резину на машине и как не ошибиться при покупке нового комплекта — в материале «Вечерней Москвы».