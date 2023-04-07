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«Тотальный диктант» в Санкт-Петербурге напишут почти 11 тысяч человек

Ирина Игнатенко
Общество
«Тотальный диктант» в Санкт-Петербурге напишут почти 11 тысяч человек
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В ближайшую субботу, 8 апреля, в Петербурге – и во всех остальных регионах страны – состоится акция «Тотальный диктант». Ожидается, что в акции примут участие примерно 10 800 человек. Запись еще продолжается, поэтому итоговое количество может вырасти.

Читать текст будут известные артисты, ученые, музыканты, а также преподаватели. Автором диктанта в этом году стал Василий Авченко — писатель из Владивостока. «Петербургскому дневнику» он рассказал, что рассказ будет посвящен путешественнику Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву, его личности и судьбе. Писатель также добавил, что в школе он хорошо справлялся с диктантами.

На различных площадках помимо написания диктанта будут проходить другие культурные мероприятия. Так, доктор Сергей Бубновский выступит перед участниками с лекцией, как правильно заботиться о своем здоровье.

В этом году участниками диктанта могут стать и пассажиры аэропорта Домодедово. Текст диктанта прочитает Олег Кононенко — космонавт и Герой России, передает «360».

В восьмой раз одновременно с Тотальным диктантом пройдет тест TruD, который позволит тем, кто изучает русский язык как иностранный, принять участие в акции вместе со всем миром 8 апреля.

Тотальный диктант Санкт-Петербург
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