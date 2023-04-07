Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Склад огнестрельного оружия нашли в багажнике автомобиля в Сочи

Степан Жирнов
Происшествия
Склад огнестрельного оружия нашли в багажнике автомобиля в Сочи
Фото: Pixabay

В Сочи сотрудники ГИБДД обнаружили 10 экземпляров огнестрельного оружия в багажнике иномарки. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

По предварительным данным, полицейские остановили автомобиль марки Mercedes-Benz с иностранными номерами и при досмотре обнаружили в багажнике более десяти единиц оружия времен Великой Отечественной войны.

Также в машине нашли по две винтовки Токарева и Мосина, противотанковый гранатомет Panzerfaust, пулемет ДП-27, пистолеты-пулеметы Шпагина, Судаева, Томпсона и MP-40. А также две гранаты Ф-1 и РПГ-40, сообщил Telegram-канал Shot.

Водителя задержали. По его словам, оружие он вез на праздник. По факту произошедшего проводится проверка.

Другой инцидент произошел в Подмосковье. Местный житель организовал подпольный склад оружия в своем доме.

Оружие Автомобили ГИБДД Проверки Сочи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте