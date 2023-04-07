Склад огнестрельного оружия нашли в багажнике автомобиля в Сочи

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В Сочи сотрудники ГИБДД обнаружили 10 экземпляров огнестрельного оружия в багажнике иномарки. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

По предварительным данным, полицейские остановили автомобиль марки Mercedes-Benz с иностранными номерами и при досмотре обнаружили в багажнике более десяти единиц оружия времен Великой Отечественной войны.

Также в машине нашли по две винтовки Токарева и Мосина, противотанковый гранатомет Panzerfaust, пулемет ДП-27, пистолеты-пулеметы Шпагина, Судаева, Томпсона и MP-40. А также две гранаты Ф-1 и РПГ-40, сообщил Telegram-канал Shot.

Водителя задержали. По его словам, оружие он вез на праздник. По факту произошедшего проводится проверка.

Другой инцидент произошел в Подмосковье. Местный житель организовал подпольный склад оружия в своем доме.