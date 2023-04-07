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Уролог Лубенников заявил о пользе регулярных занятий сексом для людей старше 50 лет

Евгений Жуков
Общество
Уролог Лубенников заявил о пользе регулярных занятий сексом для людей старше 50 лет
Фото: Unsplash

Регулярные занятия сексом имеют важное значение для поддержания здоровья людей в возрасте старше 50 лет. Об этом сообщил врач-уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.

По словам эксперта, сексуальную форму можно поддерживать только регулярными половыми контактами. Длительное воздержание же может негативно отразиться на состоянии здоровья человека, поскольку его половые железы начинают работать в сниженном режиме. При этом возвращение к нормальному ритму во многом зависит от возраста человека, отметил Лубенников.

В свою очередь психолог Корнеева объяснила, что интимные связи на регулярной основе гарантируют хорошее настроение и более крепкие отношения, в связи с выработкой гормонов счастья. Природная стимуляция выработки серотонина, окситоцина и дофамина стабилизирует эмоциональное состояние и предотвращает развитие депрессии и тревоги, передает lenta.ru.

Сексолог Ярослав Павлов также объяснил, почему женщинам старше 60 лет не стоит отказываться от секса ни при каких обстоятельствах.

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