Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Новый спорткомплекс с бассейном открылся в районе Бибирево. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Бибирево — большой московский район, здесь проживают 160 тысяч человек. Мы активно развиваем этот район, его спортивную инфраструктуру — построен один спортивный комплекс, до конца года будет введен второй спортивный комплекс с двумя бассейнами, — сказал он.

В здании оборудованы плавательный бассейн, тренажерный зал и игровой зал для баскетбола. Планируется, что на его базе будут проводиться тренировки по баскетболу, плаванию и современному пятиборью воспитанников спортивного училища № 4 имени Гомельского. В свободное время спорткомплекс смогут посещать все желающие, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, глава города рассказал о развитии социальной инфраструктуры района: там реконструировали три поликлиники, кинотеатр «Будапешт», создали клуб «Московского долголетия» и организовали фестивальную площадку.

Как стало известно, в столице построят 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.