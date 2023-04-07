Москвичка нашла змею в купленном лотке клубники

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В столице женщина купила лоток с клубникой, в котором оказалась змея. Москвичка опубликовала видеозапись находки в социальных сетях.

По предварительным данным, в ящике с ягодами притаился узорчатый полоз. Змея не ядовита и для человека не представляет опасности.

По словам женщины, животное удалось пристроить: змею забрали представители столичного зоопарка.

Другая похожая история произошла в столице 28 марта. Москвич неожиданно для себя обнаружил в своей квартире королевскую калифорнийскую змею.