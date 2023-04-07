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Приметы и советы

Стоматолог пояснила, можно ли избавиться от кариеса при помощи тщательной чистки зубов

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог пояснила, можно ли избавиться от кариеса при помощи тщательной чистки зубов
Фото: shutterstock

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова расскзаала, можно ли избавиться от кариеса при помощи зубной щетки.

Эксперт пояснила, что вылечить кариес зубной щеткой и пастой невозможно. Кариес — это патологический процесс, сопровождающийся нарушением целостности эмали и подлежащего под ней дентин. В этом случае качественно вычистить зубы, чтобы в дырке не было скоплений налета и бактерий не получится.

Когда врачи ставят пломбу, они сначала высверливают инфицированные ткани, а потом ставят композитную пломбу, с помощью чего восстанавливают натуральную анатомию зуба, то есть его целостность.

Вероника Мелехова посоветовала не тянуть с лечением кариеса, а также часто проходить профилактические обследования, передает aif.ru.

В свою очередь стоматолог Бэлла Мусихина добавила, что обширный кариес может стать причиной удаления зуба. Если зуб поврежден глубоко, восстановить его качественно, вероятно, не удастся, передает Nation news.

Процедура профессиональной гигиены полости рта имеет множество преимуществ, особенно при регулярном прохождении. Подробнее рассказала врач — стоматолог-терапевт Кристина Мнацаканян.

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