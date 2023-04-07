«Одноклассники» проведут эксклюзивные прямые трансляции матча за звание чемпиона мира по шахматам
Социальная сеть «Одноклассники» проведет прямые эфиры матча за первенство чемпиона мира по шахматам. Пользователи соцсети смогут увидеть игру финалистов турнира претендентов 2022 года Яна Непомнящего и Дин Лижэня. Постоянной ведущей на матчах будет международный гроссмейстер Мария Фоминых.
Матч за первенство мира по шахматам начнется 9 апреля в Астане. До 1 мая пользователи смогут посмотреть трансляции главного события года в мире шахмат в группе ОК «Формула шахмат».
Комментаторами турнира станут двукратный победитель командных чемпионатов мира в составе сборной России Александр Морозевич и шестикратный чемпион Европы среди юниоров, рекордсмен по количеству побед в этапах Кубка России Павел Понкратов. Кроме того, комментировать матч в группе ОК будут гроссмейстеры Валентина Гунина, Клементий Сычев, Ольга Баделько и Ниджат Абасов.
Пользователи соцсети смогут поддержать матч тематическими рамками на аватар в приложении соцсети «Волшебные рамки»: «Ход конем», «Играю в шахматы», «Играю как гроссмейстер» и «Ход королевы».
Одноклассники регулярно поддерживают этот вид спорта. В 2021 году была реализована трансляция матча за шахматную корону. Также ОК поддержали Международные турниры по быстрым шахматам среди гроссмейстеров, трансляции которых собрали более 3 миллиона просмотров.
В марте «Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» подготовили серию активностей, посвященную поэзии.