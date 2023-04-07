Появились подробности смертельного ДТП в Подмосковье, в котором погибла 10-летняя девочка

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Московская область, Павловский Посад, Большая Покровская улица Карта всех событий

Действие водительских прав мужчины, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Павловском Посаде, закончилось в 2016 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 7 апреля.

По ее словам, в связи с этим в возбужденном уголовном деле поменяли статью на «Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Так как это преступление относится к категории тяжких, прокуратура передала уголовное дело в местный следственный отдел ГСУ СК РФ по Московской области.

— В настоящее время мужчина задержан, в ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Короткова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла вечером 6 апреля на Большой Покровской улице в Павловском Посаде. Проезжая пешеходный переход, водитель не остановился и сбил 10-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте.