Для молодости и здоровья: названы три полезных растения, которые можно вырастить дома и на даче

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Ученые доказали, что пижма обыкновенная обладает полезными свойствами: например, может замедлить старение. Главный агроном РФ Октябрина Ганичкина рассказала «Вечерней Москве», какие растения, которые можно вырастить у себя на участке, помогут поддержать красоту и здоровье.

Розмарин

По словам специалиста, одним из самых полезных растений для здоровья является розмарин.

— Если употреблять его в течение года в пищу, то можно оздоровить и омолодить организм. Он лечит различные заболевания — от головы до пят. Его можно выращивать на подоконнике в горшке и в открытом грунте на огороде. Это очень популярное кустовое многолетнее растение с красивым цветением, — пояснила Ганичкина.

Шалфей

Специалист также посоветовала обратить внимание на шалфей. Его можно использовать при простудах, а еще он помогает залечивать раны.

— Шалфей отлично помогает при ангине, респираторных заболеваниях, выводит мокроту. Если его настоем промывать раны, то они быстрее заживают, — заверила агроном.

Чабрец

Чабрец также очень полезен для здоровья, отметила Ганичкина. Он обладает антисептическими свойствами и помогает справиться с ОРВИ и гриппом.

— Более того, он помогает справиться с нарушениями пищеварения и вздутием живота. Отвар из этого растения положительно влияет на нервную систему, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Как правильно применять

По ее словам, эти растения можно употреблять в пищу в любом удобном виде: они не теряют своих свойств.

— Можно употреблять в пищу в свежем виде, сушить и добавлять в чай или в еду, делать настои. Они не теряют своих свойств после термической обработки, — добавила Ганичкина.