Путин и Пашинян провели телефонные переговоры

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, обсудив подготовку мирного договора Еревана и Баку. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как стало известно, стороны подняли вопрос текущей ситуации вокруг Карабаха. Лидеры двух государств в ходе переговоров подчеркнули важность последовательной реализации основополагающих договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном.

— В том числе касающихся обеспечения безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе, восстановления экономических и транспортных связей в Закавказье, подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном, — говорится в сообщении.

В середине марта Путин провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры обоих государств обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.

В октябре 2022 года главы трех стран приняли совместное заявление. В рамках соглашения стороны будут воздерживаться от применения силы и сопутствующих угроз, а вопросы будут решаться на основе признания суверенитета.