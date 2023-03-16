Путин провел телефонные переговоры с Алиевым

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, — рассказали в Кремле.

Также лидеры обоих государств обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе, говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Россия является ключевым партнером в сфере безопасности для республики. В процессе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он обратил внимание, что на сегодняшний день существует проблема Лачинского коридора.

В начале февраля Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В процессе диалога премьер подчеркнул важность осуществления Москвой необходимых шагов для преодоления «гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе».