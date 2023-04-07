СК завершил расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении судьи Елены Кондрат

Фото: СК РФ

Расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении судьи столичного Арбитражного суда Елены Кондрат завершено. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 7 апреля.

По ее словам, следователям удалось провести большой объем работы и довести расследование до конца, несмотря на активное противодействие обвиняемой и ее защитников.

— В ходе расследования уголовного дела Кондрат уклонялась от проведения следственных действий, не являлась к следователю, а в последующем покинула город Москву, в связи с этим последняя была объявлена в федеральный розыск, — отметила Иванова.

Однако женщину нашли и заключили в СИЗО. Были проведены обыски на месте работы и в квартире подозреваемой, а также допрошены свидетели и выполнены экспертизы. Следствие собрало достаточное количество доказательств, чтобы передать уголовное дело для направления в суд.

Примечательно, что сама Кондрат вину не признала.

Уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве» в ее отношении возбудили еще в ноябре 2021 года. Она предложила своей коллеге получить взятку в размере 50 тысяч долларов от заинтересованных лиц за принятие нужного им решения по арбитражному делу. Вместо этого судья обратилась в полицию.