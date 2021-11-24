Уголовное дело возбудили в отношении судьи Арбитражного суда Москвы

Фото: СК РФ

В отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат возбудили уголовное дело. Она подозревается в посредничестве во взяточничестве. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в сентябре 2020 года Кондрат предложила своей коллеге по арбитражному суду получить взятку в размере 50 тысяч долларов США в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц.

В течение некоторого времени Кондрат продолжала убеждать свою коллегу принять вознаграждение и вынести требуемое судебное решение. При этом сама злоумышленница взяла на себя роль посредника.

Коллега Кондрат обратилась в правоохранительные органы. Сделка прошла под контролем силовиков.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — заключила Иванова.

До этого сообщалось, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после «пьяного» ДТП с участием майора СК, в котором погибли два человека. Основную информацию об этом инциденте читайте в материале «ВМ».